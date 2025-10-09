закрыть
9 октября 2025, четверг, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские акции рекордно обвалились после громкого заявления МИДа о США

  • 9.10.2025, 12:25
  • 2,510
Российские акции рекордно обвалились после громкого заявления МИДа о США

Индекс Московской биржи упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.

Российский фондовый рынок потерпел резкий обвал. Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает 40 крупнейших компаний, упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.

Об этом сообщает The Moscow Times

Вчера, 8 октября, российский фондовый рынок потерпел самое стремительное однодневное падение за три года после того, как высокопоставленный дипломат заявил, что прогресс в достижении потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине в значительной степени остановился.

Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает акции 40 крупнейших публичных компаний страны, упал на 4,05% до 2563,3 пункта, что является самым низким уровнем с декабря 2024 года и стало самым резким падением за один день с сентября 2022 года. Акции:

Газпрома упали на 4,1%,

Сбербанка - на 4,9%,

ВТБ - на 4,7%,

Роснефти - на 2,5%.

Акции «Северстали» и «Аэрофлота» упали почти на 5%, тогда как акции «Ростелекома», «Интер РАО» и Магнитогорского металлургического комбината потеряли более 5%. Акции «Мечела» подверглись наибольшему падению - на 6,7%.

«Геополитическая напряженность продолжает давить на инвесторов», - сказал директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Что стало толчком

Распродажа ускорилась после того, как заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «сильный импульс в пользу достижения договоренностей», который произошел после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, «иссяк».

Рябков добавил, что «структура» отношений Москвы с Вашингтоном «разрушается», и Кремль не видит «никаких движений» со стороны США к восстановлению связей.

Днем ранее Путин заявил высокопоставленным военным, что их цель остается неизменной: «обеспечить безусловное достижение всех целей специальной военной операции».

«После периода завышенных ожиданий и роста цен на фондовом рынке волна пессимизма нахлынула на инвесторов», - заявили аналитики PSB Bank.

Стоит отметить, что индекс MOEX падает уже пять недель подряд.

Кроме того, добавим, что мировой банк недавно снизил свой прогноз по экономике России, прогнозируя рост на:

0,9% в 2025 году,

0,8% в 2026 году,

1% в 2027 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук