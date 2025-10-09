Российские акции рекордно обвалились после громкого заявления МИДа о США 9.10.2025, 12:25

2,510

Индекс Московской биржи упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.

Российский фондовый рынок потерпел резкий обвал. Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает 40 крупнейших компаний, упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.

Об этом сообщает The Moscow Times

Вчера, 8 октября, российский фондовый рынок потерпел самое стремительное однодневное падение за три года после того, как высокопоставленный дипломат заявил, что прогресс в достижении потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине в значительной степени остановился.

Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает акции 40 крупнейших публичных компаний страны, упал на 4,05% до 2563,3 пункта, что является самым низким уровнем с декабря 2024 года и стало самым резким падением за один день с сентября 2022 года. Акции:

Газпрома упали на 4,1%,

Сбербанка - на 4,9%,

ВТБ - на 4,7%,

Роснефти - на 2,5%.

Акции «Северстали» и «Аэрофлота» упали почти на 5%, тогда как акции «Ростелекома», «Интер РАО» и Магнитогорского металлургического комбината потеряли более 5%. Акции «Мечела» подверглись наибольшему падению - на 6,7%.

«Геополитическая напряженность продолжает давить на инвесторов», - сказал директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Что стало толчком

Распродажа ускорилась после того, как заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «сильный импульс в пользу достижения договоренностей», который произошел после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, «иссяк».

Рябков добавил, что «структура» отношений Москвы с Вашингтоном «разрушается», и Кремль не видит «никаких движений» со стороны США к восстановлению связей.

Днем ранее Путин заявил высокопоставленным военным, что их цель остается неизменной: «обеспечить безусловное достижение всех целей специальной военной операции».

«После периода завышенных ожиданий и роста цен на фондовом рынке волна пессимизма нахлынула на инвесторов», - заявили аналитики PSB Bank.

Стоит отметить, что индекс MOEX падает уже пять недель подряд.

Кроме того, добавим, что мировой банк недавно снизил свой прогноз по экономике России, прогнозируя рост на:

0,9% в 2025 году,

0,8% в 2026 году,

1% в 2027 году.

