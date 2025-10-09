закрыть
9 октября 2025, четверг, 13:23
В рядах ВСУ появится еще один род сил

  • 9.10.2025, 12:34
  • 1,310
В рядах ВСУ появится еще один род сил

Парламентарии поддержали законопроект.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12349, который предусматривает создание Киберсил в рядах Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента в Telegram.

Известно, что «за» проголосовали 255 нардепов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект о создании Киберсил

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предусмотрено создание военной и технической организационной структуры в составе ВСУ по стандартам НАТО, которая будет отвечать за кибероборону Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности в киберпространстве.

Задачи Киберсил

Первоочередной задачей Киберсил Украины будет подготовка и проведение военных мероприятий по киберобороне государства, защита суверенитета и неприкосновенности Украины в киберпространстве или с его использованием.

Отметим, что кибервойска существуют в более 40 странах мира и это является частью глобального тренда в укреплении киберобороны.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, в рамках деятельности Киберсил предполагается военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Важно, что Киберсилы также смогут привлекать в свой состав гражданских лиц, которые не будут приобретать статус военнослужащего и будут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом.

