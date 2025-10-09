закрыть
В Якутии объявили траур в день рождения Путина

4
  • 9.10.2025, 12:49
  • 2,810
В Якутии объявили траур в день рождения Путина

В республику прибыл специальный самолет.

В городе Покровске (Якутия) объявили трехдневный траур, начавшийся 7 октября - в день рождения российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал «7х7 - Горизонтальная Россия».

СМИ сообщили, что накануне в республику прибыл самолет с телами погибших на так называемой «СВО», но точное их количество власти не раскрыли. Мэр Покровска Виктор Константинов объявил трехдневный траур по погибшим российским военным.

Начало траура было назначено на 7 октября, то есть именно в день рождения президента России, и продлится он до 9 октября. В этот период были отменены все развлекательные мероприятия, чтобы жители могли уделить внимание поддержке семей погибших и почтить их память.

Где именно в Украине погибли так называемые «герои», не уточняется, однако в комментариях один из возмущенных «патриотов» написал, что это был украинский Покровск, и назвал такое совпадение «настоящим издевательством».

Местные источники назвали это решение «жесткой политической акцией» и отметили, что сам мэр не отменил свою инаугурацию, которая состоялась 3 октября. В одном из телеграм-каналов подчеркнули: выбор траурных дат, совпавших с днем рождения Путина в 2025 году, вызывает вопросы относительно мотивов.

