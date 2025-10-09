Украина имеет план «А» и «Б» для защиты энергетики 9.10.2025, 13:06

Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл детали.

Несмотря на недостаток ПВО Украина продолжит оборону энергосистемы. Есть два плана действий на случай атак по газовой инфраструктуре: собственная добыча и импорт.

Как информирует РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

«Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет не только об обеспечении достаточного количества перехватчиков, но и о расширении систем запуска дронов. По его словам, эти системы уже доказали свою эффективность, но главной задачей остается увеличение их количества.

«Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов - 36 «шахедов» залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть в целом количество сбития увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим», - отметил Зеленский.

И добавил, что Украина готова защищать и восстанавливать энергосистему после атак врага, а угрозы энергетической и газовой инфраструктуре - понятны.

«У нас есть план «А» и есть план «Б». В плане «Б», если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план «Б». План «А» - когда мы больше используем свою добычу», - пояснил президент Украины.

