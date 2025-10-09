«Машину привезли с серьезными повреждениями кузова» 9.10.2025, 13:19

2,198

Белоруска заказала авто из США, а получила «сюрприз».

Частная компания, которая занимается пригоном автомобилей из США, доставила клиентке-белоруске легковушку с серьезными повреждениями кузова. Как выяснилось, машину повредили при погрузке. Имеет ли клиентка право на возмещение ущерба, рассказал судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Алексей Мигурский.

«Я официально обратилась в частную компанию, которая занимается доставкой авто из США. В установленный срок машину привезли, однако на ней имелись серьезные

повреждения кузова, которые образовались при погрузке на автовоз. Должна ли компания возместить мне ущерб?» — поинтересовалась женщина.

Алексей Мигурский рассказал, что в данном случае следует изучить условия заключенного договора, особенно пункт, который касается распределения ответственности сторон.

— Для ответа на вопрос необходимо понимать, какие обязательства на себя приняла компания по договору: оказать услуги по поиску и подбору транспортного средства на аукционах за рубежом и (или) услуги по его доставке в Беларусь, — отметил судья.

Он подчеркнул, что если предметом договора выступает только услуга, по подбору автомобиля, «то компания не будет нести ответственность за повреждения, которые образовались на транспортном средстве при погрузке на автовоз».

— В случае, если компания приняла на себя обязательства организовать доставку выбранного автомобиля в Беларусь, следует изучить условия договора, регулирующие вопросы возмещения ущерба, причиненного транспортному средству в процессе его доставки заказчику. Разрешение спора в данной ситуации будет зависеть от условий заключенного догоовра, факта того, было ли застраховано транспортное средство, обстоятельств причинения вреда, — заключил Алексей Мигурский.

