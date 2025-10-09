В России начался массовый «самолетопад» 3 9.10.2025, 13:21

2,918

Фото: russianplanes.net / AndreyIKT

Количество авиапроисшествий выросло вдвое.

В России растет количество авиационных происшествий, а также увеличивается количество пассажиров и членов экипажей, которые погибают во время эксплуатации воздушных судов. Об этом сообщает The Moscow Times.

Издание приводит данные российского Ространснадзора (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта), согласно которым количество авиапроисшествий в прошлом году выросло до 17 против восьми в 2023-м, тогда как количество погибших увеличилось до 37 против 12.

С начала 2025 года было зафиксировано четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека.

В России объясняют такую динамику «нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями». По их словам, авиаперевозчики не соблюдают обязательные требования по техническому обслуживанию самолетов, а персонал компаний не проходит должной подготовки.

Из-за роста авиапроисшествий российские власти решили проверить 51 региональную авиакомпанию, среди которых «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа» и «ИрАэро».

«Из-за санкций пострадал сегмент региональных и местных воздушных перевозок после выбытия парка западной техники, но проблемы наблюдались и до этого», - отметил основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Нагрузка легла на старые советские самолеты Ан-2 и Ан-24, а также на вертолеты типа Ми-8.

Впрочем, проблемы связаны не только со старой авиатехникой, ведь РФ сталкивается еще и со старением пилотов.

«Молодежь не приходит летать на 50-летних судах, а старые кадры естественным образом покидают отрасль», - жалуются россияне.

Усугубляет ситуацию то, что РФ не производит запчасти для давно снятых с производства советских самолетов, а ремонт воздушных судов выполняют, полагаясь на детали со старых складов или с законсервированных судов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com