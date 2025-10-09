закрыть
9 октября 2025, четверг, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«На болевые точки Лукашенко давят»

1
  • 9.10.2025, 13:53
  • 1,006
«На болевые точки Лукашенко давят»

В Украине нет иллюзий по отношению к диктатору.

Лукашенко активно поставляет бензин в Россию, пользуясь топливным кризисом, вызванным атаками украинских беспилотников на российские НПЗ. Ответит ли Киев? Об этом сайт Charter97.org спросил известного украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко:

— С Лукашенко ситуация более сложная, более противоречивая. Понятно, что он в данном случае показывает, насколько выгоден и важен для России. Что с ним надо договариваться. Можно быть уверенным, что он еще многое попробует выбить из Путина в обмен на эту помощь. Это не благотворительность. Это и элемент политической игры со стороны Лукашенко.

Что касается Украины, то наш интерес в том, чтобы Беларусь не вступала в войну против нас. Соответственно, Украина не наносит ударов по территории Беларуси. Но к действиям Лукашенко мы относимся естественным образом: он является союзником Путина. Он несет свою ответственность за эту войну.

Украина может бить по логистике. В том числе логистике поставок нефтепродуктов. Такие удары уже были по нефтепроводу «Дружба». Что-то подобное может быть и в перспективе.

Поэтому у нас отношение к действиям Лукашенко, конечно же, негативное, о его двуличности мы давно знали.

Сейчас у американцев есть иллюзия, что Лукашенко можно использовать в коммуникации с Путиным для прекращения войны в Украине. Я думаю, что это явно неадекватное и завышенное ожидание. В Украине таких иллюзий по отношению к Лукашенко давно нет.

Если Лукашенко используют, то давят на различные болевые точки, предупреждая, что попытка втянуть в Беларусь войну против Украины очень плохо закончится прежде всего для самого Лукашенко. И он это понимает.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук