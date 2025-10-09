«На болевые точки Лукашенко давят» 1 9.10.2025, 13:53

В Украине нет иллюзий по отношению к диктатору.

Лукашенко активно поставляет бензин в Россию, пользуясь топливным кризисом, вызванным атаками украинских беспилотников на российские НПЗ. Ответит ли Киев? Об этом сайт Charter97.org спросил известного украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко:

— С Лукашенко ситуация более сложная, более противоречивая. Понятно, что он в данном случае показывает, насколько выгоден и важен для России. Что с ним надо договариваться. Можно быть уверенным, что он еще многое попробует выбить из Путина в обмен на эту помощь. Это не благотворительность. Это и элемент политической игры со стороны Лукашенко.

Что касается Украины, то наш интерес в том, чтобы Беларусь не вступала в войну против нас. Соответственно, Украина не наносит ударов по территории Беларуси. Но к действиям Лукашенко мы относимся естественным образом: он является союзником Путина. Он несет свою ответственность за эту войну.

Украина может бить по логистике. В том числе логистике поставок нефтепродуктов. Такие удары уже были по нефтепроводу «Дружба». Что-то подобное может быть и в перспективе.

Поэтому у нас отношение к действиям Лукашенко, конечно же, негативное, о его двуличности мы давно знали.

Сейчас у американцев есть иллюзия, что Лукашенко можно использовать в коммуникации с Путиным для прекращения войны в Украине. Я думаю, что это явно неадекватное и завышенное ожидание. В Украине таких иллюзий по отношению к Лукашенко давно нет.

Если Лукашенко используют, то давят на различные болевые точки, предупреждая, что попытка втянуть в Беларусь войну против Украины очень плохо закончится прежде всего для самого Лукашенко. И он это понимает.

