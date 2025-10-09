Украина станет мировым центром оборонных инноваций 9.10.2025, 14:00

Фото: Alfons Cabrera/NurPhoto

В качестве примера для подражания эксперты называют Израиль.

На передовой украинские электронные системы собственной разработки ежедневно спасают жизни: средства радиоэлектронной борьбы подавляют российские дроны, а разведывательные беспилотники дают бойцам полную картину поля боя. Эти технологии уже доказали свою эффективность — и формируют будущее современной войны, пишет основатель и руководитель UK-Ukraine TechExchange Андрей Довбенко для Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Однако вместе с ростом оборонного потенциала появляется новая угроза: утечка интеллектуальной собственности. Без надежной защиты Украина рискует потерять контроль над своими инновациями, которые сейчас обеспечивают ее оборону.

Многие стартапы под давлением войны ищут иностранных инвесторов, готовых обеспечить производство и финансирование. Но нередко такие соглашения требуют передачи прав на технологии. «То, что выглядит спасением, может обернуться стратегической потерей», — отмечают эксперты.

Слабая национальная система защиты патентов подталкивает предпринимателей регистрировать изобретения за рубежом, где условия безопаснее. Это грозит не только «утечкой мозгов», но и «утечкой инноваций», лишающей страну будущего технологического лидерства.

Интеллектуальный суверенитет — это не только экономика, но и безопасность. Контроль над ключевыми технологиями гарантирует независимость и устойчивость Украины и ее союзников.

Защита технологий должна стать частью всех международных соглашений и программ помощи. Украина уже планирует смягчить ограничения на экспорт вооружений, чтобы украинские компании могли самостоятельно продавать продукцию, не теряя прав на разработки.

В качестве примера для подражания эксперты называют Израиль, сумевший сохранить контроль над своими технологиями, несмотря на участие иностранных инвесторов.

Если Украина сможет создать систему быстрой патентной защиты и удержать таланты в стране, она способна стать не «лабораторией для других», а глобальным лидером в сфере оборонных технологий.

