Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ 9.10.2025, 14:22

1,378

Густой дым от пожара попал на видео.

Ударные беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео видно густой дым от возгорания и пролет дронов.

Об этом сообщает Telegram Astra.

«В поселке Матвеев Курган Ростовской области БПЛА атаковали, вероятно, нефтебазу. Ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника», - отметили в Astra.

Сообщается, что нефтебаза «Матвеев-Курган» с 1955 года обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.

«В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три дрона. В поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется», - отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com