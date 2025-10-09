закрыть
9 октября 2025, четверг, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ

  • 9.10.2025, 14:22
  • 1,378
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ

Густой дым от пожара попал на видео.

Ударные беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео видно густой дым от возгорания и пролет дронов.

Об этом сообщает Telegram Astra.

«В поселке Матвеев Курган Ростовской области БПЛА атаковали, вероятно, нефтебазу. Ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника», - отметили в Astra.

Сообщается, что нефтебаза «Матвеев-Курган» с 1955 года обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.

«В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три дрона. В поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется», - отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук