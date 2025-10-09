Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ
- 9.10.2025, 14:22
- 1,378
Густой дым от пожара попал на видео.
Ударные беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео видно густой дым от возгорания и пролет дронов.
Об этом сообщает Telegram Astra.
«В поселке Матвеев Курган Ростовской области БПЛА атаковали, вероятно, нефтебазу. Ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника», - отметили в Astra.
Сообщается, что нефтебаза «Матвеев-Курган» с 1955 года обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.
«В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три дрона. В поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется», - отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.