Белорусский банк предупредил клиентов о проблемах в России 9.10.2025, 14:20

Ограничения начались с 6 октября.

«Сбер Банк (Беларусь)» предупредил клиентов, что у них могут возникать трудности с получением СМС на территории России. Причина — введенные ограничения по роумингу в этой соседней стране.

«Сбер Банк (Беларусь)» напомнил клиентам «о введении со стороны государственных органов Российской Федерации ограничений с 6 октября 2025 года».

«Они включают обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, впервые регистрирующихся в сетях российских операторов связи. В связи с этим могут быть задержки в доставке СМС для клиентов банка, которые находятся в роуминге на территории РФ», — уточняет банк.

Напомним, российские операторы связи с 6 октября ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в их сетях. Причем эти ограничения не затрагивают звонки.

Оператор А1 пояснял, что блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается.

