В Беларуси устанавливают дорожные знаки, которые следят за авто

В них «зашита» целая система датчиков.

На белорусских дорогах начали устанавливать «умные» знаки STOP, запрещающие движение без остановки. Первый такой обновленный знак на днях появился на пересечении республиканской трассы М-10 и дороги Р-124. Оказалось, что новый знак способен следить за машинами с помощью специальных датчиков.

В Гомельской областной ГАИ новые знаки назвали «умными», поскольку на деле в него «зашита» целая система датчиков, которые следят за обстановкой на главной дороге и помогают водителю, выезжающему со второстепенной дороги, сориентироваться.

«Проблема знакома многим: выезжаешь со второстепенной, выглянул — вроде чисто, но не заметил машину, которая летит на скорости. Теперь технологии в помощь», — объяснили в ГАИ, зачем решили технологически апгрейдить обычный дорожный знак.

Работать «умный» стоп-знак будет следующим образом: когда датчики засекают на главной дороге движение, весь знак начинает светиться, загораясь ярким белым маячком, а на информационном табло, расположенном ниже, появляются надписи: «Внимание. Остановись. Уступи дорогу». Маячок гаснет, как только транспортное средство на главной проезжает, после чего водитель второстепенной может уверенно тронуться.

Работает «умный» знак от солнечных панелей. В ГАИ выразили надежду на то, что внедрение подобных технологических знаков приведет к снижению числа ДТП и сделает белорусские дороги более безопасными.

