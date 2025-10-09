закрыть
«Русский народный электромобиль» решили пустить «под нож»

2
  • 9.10.2025, 14:33
  • 1,762
«Русский народный электромобиль» решили пустить «под нож»

Проект зашел в тупик.

Российское правительство резко сократит расходы на создание национальной модульной платформы для производства электромобилей. В текущем году траты по этой статье будут урезаны с 25,6 млрд до 0,5 млрд руб., в 2026-м — с 25,6 млрд до 12,8 млрд, а в 2027-м — с 36,6 млрд до 18,3 млрд. Это следует из внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета, обратила внимание «Верстка».

Речь идет о субсидиях научному институту «НАМИ», который производит президентские автомобили Aurus, пояснил изданию экономист, профессор Кавказского университета Вахтанг Парцвания. По его словам, на выделенные средства «НАМИ» должен разработать шасси, ходовую часть, электро- или гибридный привод, элементы электроники и другие компоненты для создания национального электромобиля. «Сокращение бюджетных расходов на проект «русского народного электромобиля» выглядит вполне закономерно. Власти, по сути, признали, что реализовать этот замысел в нынешних условиях просто невозможно», — отметил Парцвания. Он добавил, что проект потерял всякий экономический смысл в условиях санкций и «фактически зашел в тупик».

Эксперт напомнил, что производство электромобилей — технологически сложный процесс, который требует компетенций в разработке аккумуляторов, электродвигателей, силовой электроники и систем управления. Для этого нужны литий, никель и кобальт, а также инфраструктура для зарядки и переработки батарей. «Ничего этого в России в промышленном масштабе нет», — отметил Парцвания.

Также, по его словам, в мире нет примера создания электрокара в пределах одной страны, поскольку это требует международной кооперации, в том числе с поставщиками из Европы и Азии. При этом российский автопром из-за санкций фактически отрезан от поставок ключевых компонентов и технологий, а технологические площадки, на которых пытались запускать подобные проекты, в том числе Технополис «Москва», уже находятся под ограничениями, заключил Парцвания.

О том, что на основе модульной платформы, которую разработают в «НАМИ», можно будет выпускать «русские народные электромобили», в 2024 году на Петербургском экономическом форуме заявила президент компании ТВЭЛ (создает батареи для электротранспорта, входит в «Росатом») Наталья Никипелова. В Минпромторге отмечали, что с помощью платформы можно будет делать в том числе и гибриды.

Согласно принятой в 2018 году Стратегии развития автопрома, доля электромобилей в общем объеме продаж машин в России должна была достичь 4–5% к 2025 году. Ежегодно это около 80 тыс. машин. Однако, по данным агентства «Автостат», в 2024 году россияне купили 17,8 тыс. электромобилей, тогда как всего было продано 1,57 млн новых легковых машин. Таким образом продажи составили около 1,1%. При этом российских электромобилей «Москвич» и Evolute в прошлом году было продано только 1,8 тыс. и 1,2 тыс. соответственно.

