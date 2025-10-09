закрыть
9 октября 2025, четверг
«Юг России поднимается»

  • 9.10.2025, 15:15
  • 1,778
«Юг России поднимается»

Партизаны заявили о росте числа россиян, которые против войны.

В партизанском движении Атеш заявили, что к ним ежедневно присоединяются новые сторонники из числа жителей городов на юге страны-агрессора России, которые выступают против войны, развязанной РФ в Украине.

Как утверждают в Атеш, «юг России поднимается против войны». В частности, жители Крымска, Элисты и других городов на юге РФ.

«Люди устали от преступной войны, которая забирает их сыновей и разрушает будущее», — говорится в публикации в Telegram-канале Атеш 9 октября.

По словам партизан, население южных регионов РФ воочию видит последствия войны против Украины.

«Переполненные госпитали, похоронки в каждом районе, обнищание населения. Это заставляет их действовать», — утверждают в Атеш, опубликовав также фото расклеенных листовок сопротивления.

Партизаны также призвали россиян «внести свой вклад в борьбу с режимом». Предоставлять данные о военных объектах, местах дислокации техники и информацию о перемещениях войск.

