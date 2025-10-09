закрыть
9 октября 2025, четверг, 16:44
Первый снег в Беларуси не за горами

  • 9.10.2025, 15:47
  • 2,304
Первый снег в Беларуси не за горами

Прогноз погоды.

Первая часть осени выдалась сухой. Но скоро все изменится. На ближайшую неделю Белгидромет прогнозирует осадки. Узнали, случится ли первый снег.

В пятницу, 10 октября, дожди обещают на большей территории страны, причем ночью, утром и днем. Местами прогнозируется сильный ветер, его порывы могут достигать 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8°C, по юго-востоку чуть-чуть теплее. Днем будет максимум +15°C.

В субботу, 11 октября, ситуация не изменится – на улице будет мокро. Опять же – дожди обещают по всей стране. На градуснике будут те же температурные значения, что и днем ранее.

Осадки возможны и в воскресенье, 12 октября. К счастью, кратковременные и лишь местами. Кое-где, правда, дождь может серьезно подмочить. Есть вероятность и усиление ветра с порывами 15–20 м/с.

В понедельник, 13 октября, погода лучше не станет. Если кратко: дождь, ветер и температура ниже нормы.

Самое интересное – 13–15 октября не исключены заморозки, а также мокрый снег.

