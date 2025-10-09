закрыть
9 октября 2025, четверг
Крупнейшие предприятия России отправляют рабочих в неоплачиваемые отпуска

Крупнейшие предприятия России отправляют рабочих в неоплачиваемые отпуска
Санкции и дешевый китайский импорт банкротят российские компании.

На фоне проблем военной экономики, падения внутреннего спроса и сокращения экспорта крупнейшие промышленные компании России переводят сотрудников на укороченную рабочую неделю или отправляют их в неоплачиваемые отпуска, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Среди таких предприятий — ЦЕМРОС (крупнейший производитель цемента), Российские железные дороги, КамАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ, а также алмазодобывающая компания Алроса. По данным Reuters, эти меры направлены на сокращение затрат без массовых увольнений.

Так, компания ЦЕМРОС перешла на четырехдневную рабочую неделю до конца года. Причина — спад в строительстве и рост импорта цемента из Китая, Ирана и Беларуси. Аналогичные решения приняли автопроизводители: ГАЗ, КамАЗ и АвтоВАЗ.

Российские железные дороги предложили сотрудникам центрального офиса брать по три неоплачиваемых выходных в месяц из-за падения грузоперевозок. В угольной отрасли зафиксированы банкротства предприятий и увольнения тысяч работников, особенно в Кузбассе, где добыча угля резко сократилась.

По данным Центра макроэкономического анализа, гражданские отрасли России сократились на 5,4% с начала года. Рост ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 0,7–1% против 4,3% в прошлом году.

В промышленности растет задолженность по зарплатам — к августу она достигла 1,64 млрд рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что российская экономика сталкивается с целым рядом проблем — высокими ставками, сильным рублем, санкциями и конкуренцией со стороны дешевого китайского импорта.

Чтобы сдержать социальное недовольство, правительство уже вынуждено предоставлять льготы и поддержку угольным, металлургическим и транспортным предприятиям.

