Белорусам в Польше приходят фейковые письма
- 9.10.2025, 16:20
Якобы от украинских правозащитников.
Белорусским активистам в Польше приходят письма якобы от имени украинской правозащитной организации ZMINA. О фейковой рассылке сообщает правозащитный центр («Вясна».
В письмах белорусов просят присылать информацию о фигурантах «дела Гаюна», а также по другим делам, связанным с поддержкой Украины. Все письма подписаны именем якобы сотрудника организации Николая Аксинюка и отправлены с почтового адреса oksynukmykola@protonmail.
Центр прав человека ZMINA сообщил белорусским правозащитникам, что у них нет такого сотрудника и такой электронной почты. Все письма от организации ZMINA приходят только с почты, которая заканчиваться @zmina.uа.