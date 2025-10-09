Министерство энергетики оправдывается за видео об ухудшении качества белорусского бензина
- 9.10.2025, 16:33
Видео назвали фейком.
Министерство энергетики Беларуси заявило, что обнаружило в интернете видео, на котором глава ведомства якобы утверждает о снижении качества белорусского бензина.
«Видео с комментарием министра энергетики о снижении качества топлива, поставляемого в Россию, которое распространяется в соцсетях, — это дипфейк», — сообщили в министерстве.
Там подтвердили, что в ролике действительно присутствует белорусский министр энергетики Денис Мороз, но запись была сделана ранее и по другому поводу. Новую аудиодорожку наложили «с помощью технологий искусственного интеллекта».