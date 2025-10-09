В Гомеле алименты на детей чуть не взыскали с целой бригады строителей 9.10.2025, 17:15

Хотя никакого отношения к ним работники не имеют.

В Гомеле судебные исполнители предотвратили абсурдную ситуацию: алименты на детей едва не взыскали с целой строительной бригады. Из-за ошибки в оформлении договора деньги, предназначенные для рабочих, оказались на счете бригадира и были приняты за его личный доход, пишут «Гомельские ведомости».

История, произошедшая в Советском районе Гомеля, началась как обычное исполнительное производство. В 2021 году судебные исполнители получили лист о взыскании алиментов с 49-летнего горожанина в пользу его бывшей супруги и их общего ребенка.

Через год с таким же требованием обратилась вторая бывшая жена гомельчанина — у пары двое детей. Мужчина, который работает бригадиром в строительной организации по договору подряда, исправно платил, перечисляя почти 60% дохода на содержание всех троих детей.

Проблема возникла, когда судебные исполнители в ходе плановой проверки заметили резкое увеличение доходов гомельчанина. Согласно документам, за двадцать дней июля он получил вознаграждение в размере 16 тысяч рублей. Через две недели на его счет поступило еще более 8 тысяч, а спустя всего неделю — еще 4 тысячи. В итоге за полтора месяца мужчина получил почти 30 тысяч рублей дохода.

По закону, с этих сумм должны удерживаться алименты — отдел принудительного исполнения начал проверку.

Выяснилось, что бухгалтерия заключила договор не с фирмой, а лично с бригадиром — для удобства расчетов с рабочими. Деньги за труд всей бригады перечислялись на его личный счет, после чего он распределял их между коллегами. Формально весь доход считался его собственным, и по документам выходило, что мужчина укрывает часть заработка.

Ситуация грозила несправедливостью: если бы удержания прошли автоматически, без разбирательства, пострадали бы ни в чем не виновные рабочие, которые рисковали остаться без зарплаты. Судебные исполнители связались с бухгалтерией, объяснили, как правильно оформлять выплаты, и организовали разговор с бывшими супругами мужчины.

Обе женщины, выслушав объяснения, проявили благоразумие и согласились, что эти деньги принадлежат всей бригаде. Они подтвердили письменно, что не имеют претензий по этой сумме. Более того, одна из них, убедившись, что бывший муж честно выполняет обязательства, забрала исполнительный документ и решила вопрос содержания детей мирным путем.

