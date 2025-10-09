Германия будет производить танки в одном из самых пророссийских городов 9.10.2025, 17:19

Жители города рады, что сохранят рабочие места.

На востоке Германии завод по производству поездов переходит на выпуск танков — местные жители рады сохранить работу, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В городе Герлиц на востоке Германии, у самой польской границы, после 175 лет работы по производству вагонов завод Alstom готовится к масштабным переменам — теперь здесь будут выпускать детали для танков. Решение символизирует новый курс Германии на перевооружение на фоне угрозы со стороны России и возможного ослабления гарантий безопасности со стороны США.

Местные жители, однако, встречают эти новости без особого энтузиазма. В регионе, где сильны антивоенные настроения и симпатии к Москве, почти половина избирателей на последних выборах поддержала правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» (AfD), выступающую против военной помощи Украине. Но даже местные лидеры AfD признали, что лучше производить оружие, чем остаться без работы.

«Это не повод для праздника, но производство должно оставаться в Германии. Если теперь оно будет здесь, я не могу быть против», — заявил Себастьян Виппель, представитель AfD в земельном парламенте Саксонии.

Оборонная компания KNDS, выкупающая завод, планирует инвестировать около $10 млн и сохранить более половины из 700 рабочих мест. Ранее предприятие насчитывало свыше 2000 сотрудников, но за последние годы оказалось на грани закрытия.

Профсоюз IG Metall поддержал переход к военному производству, чтобы остановить промышленный спад региона, страдающего от безработицы и оттока молодежи после объединения Германии.

«Мало кому нравится идея делать оружие, но людям нужны стабильная работа и зарплата», — признает местный житель Александр Шульц.

Для многих в Герлице «танки — меньшее из двух зол».

