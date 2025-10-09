Почему песни застревают у нас в голове 3 9.10.2025, 17:34

Что говорит наука о «заразных» мелодиях.

Почти 90% людей сталкивались с тем, что мелодия застревает в голове и повторяется снова и снова. Это явление известно как «непроизвольное музыкальное воспоминание» — или проще, «ушной червь», пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Учёные выяснили, что главная причина — повторяемость и знакомость. Поп-песни вроде Baby Shark содержат фразы, которые звучат подряд несколько раз — именно это заставляет мозг «зациклить» их. Чем чаще человек слышит песню, тем выше шанс, что она «впитается» в память и всплывёт позже.

Интересно, что активируется особая часть мозга — отвечающая за мечтательность и блуждание мыслей. Когда она включается (например, в автобусе или перед сном), мозг «проигрывает» знакомый музыкальный фрагмент снова и снова, не зная, когда остановиться.

Как избавиться от навязчивой мелодии? Учёные советуют:

спеть песню вслух — социальное взаимодействие отключает нужную сеть мозга;

заменить композицию другой мелодией без повторов;

слушать больше разной музыки, чтобы не зацикливаться.

Некоторые компании даже создают специальные «анти-червячные» треки без ритмических повторов.

А может, и не стоит бороться? Ведь это не только раздражение, но и способ, с помощью которого мозг сохраняет музыку, которую мы любим.

