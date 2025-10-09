Известная белорусская страховая компания лишилась лицензии 9.10.2025, 17:44

1,900

Минфин назвал причину.

Минфин Беларуси приостановил лицензию известной страховой компании. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В ведомстве обратили внимание, что страховая компания «Асоба» не устранила выявленное в ходе контрольных мероприятий нарушение требований законодательства о страховании.

Оно было выявлено в несоблюдении установленного порядка осуществления инвестиций посредством вложения средств страховых резервов, а также их размещения в установленный предписанием Минфина срок.

По указанной причине в ведомстве приняли постановление о приостановлении лицензии на осуществление страховой деятельности с 13 октября 2025 года по 13 апреля 2026 года. В пресс-службе уточнили: в момент приостановки лицензия страхования компания может принимать очередные части страховых взносов. Кроме того, она обязана выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным действующим договорам страхования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com