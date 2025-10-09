Известная белорусская страховая компания лишилась лицензии
- 9.10.2025, 17:44
- 1,900
Минфин назвал причину.
Минфин Беларуси приостановил лицензию известной страховой компании. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
В ведомстве обратили внимание, что страховая компания «Асоба» не устранила выявленное в ходе контрольных мероприятий нарушение требований законодательства о страховании.
Оно было выявлено в несоблюдении установленного порядка осуществления инвестиций посредством вложения средств страховых резервов, а также их размещения в установленный предписанием Минфина срок.
По указанной причине в ведомстве приняли постановление о приостановлении лицензии на осуществление страховой деятельности с 13 октября 2025 года по 13 апреля 2026 года. В пресс-службе уточнили: в момент приостановки лицензия страхования компания может принимать очередные части страховых взносов. Кроме того, она обязана выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным действующим договорам страхования.