«Белавиа» возобновляет рейсы из Могилева в Египет
- 9.10.2025, 18:15
Авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении чартерных рейсов из могилевского аэропорта в египетский Шарм-эль-Шейх. Как сообщает пресс-служба компании, первый рейс запланирован на 22 ноября.
Согласно расписанию, полеты будут выполняться каждые 10‑11 дней на самолетах Boeing 737-800. Время в пути составит примерно 6 часов 30 минут.
Ранее из аэропорта Могилева уже совершались регулярные рейсы в Москву (дважды в неделю) и чартеры в турецкую Анталью.
Кроме того, 8 октября «Белавиа» впервые в своей истории совершила дальнемагистральный перелет. Широкофюзеляжный Airbus A 330‑200 вылетел из Минска на китайский остров Хайнань, доставив туда 278 пассажиров.
Полет до аэропорта Санья занял 10,5 часов. Для комфорта во время путешествия пассажирам предложили двухразовое питание, показ фильмов, а также книги и игры.