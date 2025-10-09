«Белавиа» возобновляет рейсы из Могилева в Египет 9.10.2025, 18:15

Время в пути составит примерно 6 часов 30 минут.

Авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении чартерных рейсов из могилевского аэропорта в египетский Шарм-эль-Шейх. Как сообщает пресс-служба компании, первый рейс запланирован на 22 ноября.

Согласно расписанию, полеты будут выполняться каждые 10‑11 дней на самолетах Boeing 737-800. Время в пути составит примерно 6 часов 30 минут.

Ранее из аэропорта Могилева уже совершались регулярные рейсы в Москву (дважды в неделю) и чартеры в турецкую Анталью.

Кроме того, 8 октября «Белавиа» впервые в своей истории совершила дальнемагистральный перелет. Широкофюзеляжный Airbus A 330‑200 вылетел из Минска на китайский остров Хайнань, доставив туда 278 пассажиров.

Полет до аэропорта Санья занял 10,5 часов. Для комфорта во время путешествия пассажирам предложили двухразовое питание, показ фильмов, а также книги и игры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com