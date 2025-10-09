закрыть
9 октября 2025, четверг, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На минской Немиге маршрутка влетела в столб

  • 9.10.2025, 18:41
На минской Немиге маршрутка влетела в столб

Пострадали двое пассажиров.

Серьезное ДТП произошло в Минске с участием маршрутного такси Mercedes. Двое человек получили травмы, пишет Telegram-канал «УГАИ ГУВД Мингорисполкома».

По предварительной информации, водитель микроавтобуса отвлекся от управления транспортным средством. Проявив невнимательность, он поздно заметил, что автомобиль перед ним начал замедляться и, пытаясь избежать столкновения, перестроился.

В итоге мужчина не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в светофор. Следом с маршруткой столкнулся ехавший позади автомобиль Tesla.

В результате аварии двое пассажиров были доставлены в медучреждение для обследования.

Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия для выяснения других обстоятельств случившегося.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук