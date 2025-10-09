На минской Немиге маршрутка влетела в столб
- 9.10.2025, 18:41
Пострадали двое пассажиров.
Серьезное ДТП произошло в Минске с участием маршрутного такси Mercedes. Двое человек получили травмы, пишет Telegram-канал «УГАИ ГУВД Мингорисполкома».
По предварительной информации, водитель микроавтобуса отвлекся от управления транспортным средством. Проявив невнимательность, он поздно заметил, что автомобиль перед ним начал замедляться и, пытаясь избежать столкновения, перестроился.
В итоге мужчина не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в светофор. Следом с маршруткой столкнулся ехавший позади автомобиль Tesla.
В результате аварии двое пассажиров были доставлены в медучреждение для обследования.
Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия для выяснения других обстоятельств случившегося.