9 октября 2025, четверг
Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России

Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России

Именно со своей территории РФ атакует украинское население и критически важную гражданскую инфраструктуру.

Депутаты Европейского парламента считают, что с Украины необходимо снять ограничения по использованию оружия, которое ей предоставили западные государства, для ударов по военным целям на территории РФ.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, утвержденной 9 октября, сообщает издание «Европейская правда».

В документе указано, что именно со своей территории РФ атакует украинское население и критически важную гражданскую инфраструктуру. Поэтому необходимо разрешить Киеву бить западным оружием по военным целям страны-агрессора, отметили евродепутаты.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

«Европарламент… повторно призывает государства-члены вместе с партнерами по G7 немедленно поддержать предложение Комиссии по использованию всех замороженных российских активов как основы для предоставления Украине существенной грантовой и кредитной помощи, возмещение которой будет зависеть от будущей уплаты Россией военных репараций, как юридически обоснованного и финансово значимого способа поддержания и усиления помощи ЕС для удовлетворения военных потребностей Украины, в частности в сфере противодействия беспилотным угрозам», — говорится в документе.

В резолюции, опубликованной 9 октября, Европарламент также призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Европейского Союза.

