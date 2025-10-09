Европарламент призвал разрешить Украине бить западным оружием по территории России 9.10.2025, 18:51

Именно со своей территории РФ атакует украинское население и критически важную гражданскую инфраструктуру.

Депутаты Европейского парламента считают, что с Украины необходимо снять ограничения по использованию оружия, которое ей предоставили западные государства, для ударов по военным целям на территории РФ.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, утвержденной 9 октября, сообщает издание «Европейская правда».

В документе указано, что именно со своей территории РФ атакует украинское население и критически важную гражданскую инфраструктуру. Поэтому необходимо разрешить Киеву бить западным оружием по военным целям страны-агрессора, отметили евродепутаты.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

«Европарламент… повторно призывает государства-члены вместе с партнерами по G7 немедленно поддержать предложение Комиссии по использованию всех замороженных российских активов как основы для предоставления Украине существенной грантовой и кредитной помощи, возмещение которой будет зависеть от будущей уплаты Россией военных репараций, как юридически обоснованного и финансово значимого способа поддержания и усиления помощи ЕС для удовлетворения военных потребностей Украины, в частности в сфере противодействия беспилотным угрозам», — говорится в документе.

В резолюции, опубликованной 9 октября, Европарламент также призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Европейского Союза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com