Представитель США при НАТО анонсировал поставку Украине мощного оружия, которого у нее раньше не было
- 9.10.2025, 19:10
- 1,780
Оно может нанести серьезный ущерб.
США обладают мощным оружием, которое еще не было передано Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в Риге.
«У нас есть возможности, которых в настоящее время нет на поле боя в Украине. Они очень мощные и могут в буквальном смысле нанести серьезный ущерб в выбранном нами месте в выбранное нами время, некоторые из них будут потенциально перевозиться в Украину для использования», — сказал он.
28 сентября вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок в Украину крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.