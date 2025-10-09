Spiegel: На территории современной Германии жили бегемоты 1 9.10.2025, 19:18

Они существовали в то же время, что и мамонты и шерстистые носороги.

Ученые выяснили, что на территории современной Германии жили бегемоты, пишет Spiegel.

Новое исследование показало, что бегемоты обитали на территории современной Германии не 115 тысяч лет назад, как предполагалось ранее, а значительно позже — примерно от 47 до 31 тысяч лет назад, то есть в середине последнего ледникового периода. Эти массивные животные, ныне встречающиеся только в Африке к югу от Сахары, существовали в то же время, что и мамонты и шерстистые носороги.

К такому выводу пришла международная команда ученых под руководством специалистов из университета Мангейма, музеев Рейсса-Энгельхорна и Центра археометрии Курта Энгельхорна. Ученые исследовали древние кости, найденные в Верхнем Рейнском грабене — низменной равнине, простирающейся вдоль Рейна между северной Швейцарией, восточной Францией и юго-западной Германией.

Радиоуглеродный анализ позволил установить возраст останков, а секвенирование ДНК подтвердило, что найденные животные принадлежали к тому же виду, что и современные африканские бегемоты (Hippopotamus amphibius).

По словам генерального директора музея Рейсса-Энгельхорна Вильфрида Розендаля, результаты исследования «убедительно показывают, что ледниковый период не был одинаковым во всех регионах — существовали локальные климатические особенности, позволявшие теплолюбивым видам выживать дольше».

Эксперты отмечают, что популяция бегемотов в Верхнем Рейнском грабене, судя по генетическим данным, была небольшой и изолированной. Животные обитали в сравнительно мягкий климатический период и, вероятно, держались поблизости от водоемов, как и их современные потомки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com