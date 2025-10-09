«Из принципа ты пойдешь на выход!» 3 9.10.2025, 19:40

Видео с кондуктором и школьником из Могилева взорвало белорусские соцсети.

Конфликт между школьником и кондуктором в могилевском троллейбусе стал поводом для масштабных дискуссий в TikTok. Подросток, забывший оригинал справки учащегося, пытался доказать свой статус с помощью дневника и фотографии документа, но кондуктор осталась непреклонна и потребовала его выйти. «МогилевОнлайн» попытался разобраться, кто тут прав.

Недавно в TikTok стало вирусным видео с инцидентом, который произошел в могилевском троллейбусе. Кондуктор хотела высадить подростка, забывшего оригинал справки о том, что он учащийся.

Парень пытался убедить работницу «Могилевтранса», что он школьник, показывая дневник, бейджик и, как он утверждал, фото своей справки. Однако кондуктора эти доводы не убедили, и, просмотрев документы, она все равно скомандовала «на выход».

За ситуацией наблюдали другие пассажиры, одна из которых и сняла происходящее. Менее чем за неделю ролик собрал свыше 5 миллионов просмотров и более 3 тысяч комментариев.

На видео видно, что молодому человеку посочувствовали несколько пассажиров, а кто-то даже предложил оплатить за него проезд. Но парень отказался, отметив, что деньги у него есть, но платить он не станет «из принципа», поскольку является школьником. Услышав это, кондуктор на него прикрикнула: «Из принципа ты пойдешь на выход!»

Высадили ли подростка по итогу, история умалчивает.

Автор видеоролика утверждает, что несколькими днями ранее эта же кондуктор аналогичным образом общалась с несколькими девочками. На ее грубость пожаловались и некоторые другие могилевчане в комментариях.

Однако сам инцидент разделил белорусов на два лагеря. Одни комментаторы встали на сторону подростка, считая, что разговор на повышенных тонах со стороны кондуктора была излишним.

«Что случилось с кондукторами? Наши дети не могут нормально вечером в школу доехать? Справки есть, фото там есть, и все равно на выход? Это что?» — высказался кто-то.

«Не понимаю, зачем она так, я была кондуктором, и если у человека, не важно какого возраста, не было денег, я просто говорила, ничего страшного, и спокойно доехали до нужной остановки, они должны быть добрее к людям», — написала другая белоруска.

«Дневник для ученика тоже документ. А кондукторша слишком много на себя берет. Мальчик очень хорошо воспитан», — еще один комментарий под видео.

Однако нашлись в комментариях и те, кто вступился за кондуктора, отметив, что дневник и бейджик не являются документами, подтверждающими статус школьника.

«Принципиально платить не буду, справку принципиально забыл. Принципиально можно пройти пешком, чтобы не создать конфликт», — высказался один из комментаторов.

«Дневник, возможно, прошлогодний. Но ни фото, ни бейджик — он не школьник. Это не школьник, студент быстрее всего. И не скандалит, потому что людей в салоне очень много», — написал кто-то.

Так кто же был прав?

Журналист «МогилевОнлайн» попытался дозвониться в администрацию троллейбусного парка № 1, однако прокомментировать инцидент там отказались.

Тем не менее, заявили, что подростка в итоге не высадили, а кондуктор требовала документы, следуя своей инструкции: якобы к октябрю справки у учеников уже должны быть на руках.

К слову, ситуации с высадкой школьников, не имевших документального подтверждения своего статуса, случались в Беларуси и ранее. Например, один из таких инцидентов в минувшем году комментировали в «Витебскоблавтотрансе». Там подчеркивали, что использование в качестве документа, подтверждающего право на бесплатный проезд, учебников, дневника или других школьных принадлежностей действующим законодательством не предусмотрено.

В числе документов, которые действительно подтверждают право на бесплатный проезд, называли:

карту учащегося (имеется в виду специальная банковская карта утвержденного образца);

«Ученический билет», выданный учреждением образования;

справку, выданную учреждением образования.

Проверить их наличие — это обязанность кондуктора, который действует согласно рабочей инструкции и Правилам автомобильных перевозок пассажиров.

Как поясняли в «Витебскоблавтотрансе», если подтверждение льгот у пассажира отсутствует и он не хочет или не может оплатить проезд, по правилам такому человеку необходимо отказать в перевозке. Но при этом останавливать транспорт или применять физическое воздействие кондуктор не может. Он должен вызвать сотрудников правоохранительных органов. Правда, не факт, что безбилетник к их прибытию будет на месте: он может выйти на любой остановке.

Безбилетный проезд считается административным правонарушением. Однако ребенка к ответственности не привлекут. За детей отвечают их законные представители, которым могут вынести предупреждение или наложить штраф.

