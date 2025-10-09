В Минске сдают двушку за $120 в месяц 9.10.2025, 20:43

«Выгодное» предложение многих возмутило.

Недавно пользователь Threads поделился скриншотом объявления с торговой площадки о сдаче двухкомнатной квартиры в Минске за 120 долларов в месяц, которое вызвало бурю обсуждений, заметила «Минская правда».

Цена действительно заманчивая — за полную двушку в беларусской столице, где средняя аренда такого жилья колеблется от 400 до 600 долларов. Однако комментаторы в соцсетях единодушно негодуют, и на то есть веские причины.

Главный подвох кроется в условиях аренды. Квартира сдается исключительно на будние дни — с понедельника по пятницу. Выходные же, по словам арендодателя, будут заняты ремонтом.

«Сдается только на будние дни, выходные будет делаться ремонт», — гласит текст объявления.

Это значит, арендатор сможет пользоваться жильем лишь пять дней в неделю, а на уик-энд придется искать альтернативу. Такая схема явно не для тех, кто ищет полноценное жилье.

Но и это еще не все. Аренда возможна только для одного человека.

«Сдается только одному человеку, чтобы меньше было вещей в квартире», — уточняется в описании. Пары или семьи — под запретом, а минимализм в багаже становится обязательным условием. Вдобавок квартира «голая» — без какой-либо отделки: ни мебели, ни техники, ни даже базового ремонта. Арендатору придется вкладывать силы и средства, чтобы сделать пространство пригодным для жизни.

Реакция пользователей предсказуема: от саркастических шуток до обвинений.

«Если кому интересно, сдам комнату в подвале. 200 долларов. Есть все удобства: исправна лампочка, на полу поддон (можете постелить свои вещи и спать). Удобный выход на улицу. Студентам и с домашними животными просьба не беспокоить», — пишет один из комментаторов.

Другие подозревают, что объявление может быть подставным, чтобы привлечь внимание или собрать контакты.

