Зеленский: Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее 2 9.10.2025, 20:49

1,146

Киев имеет четкие планы на ближайшие месяцы, чтобы масштабировать его применение.

Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее и государство постоянно для этого работает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Очень подробно обсудили с военным командованием применение нашего дальнобойного оружия – применение наших ракет, наших дронов. Некоторые вещи, касающиеся производства, поставки в армию, тренировки наших экипажей», – сказал Зеленский.

Он также заявил, что Украина имеет четкие планы на ближайшие месяцы, чтобы масштабировать применение дальнобойного оружия.

«Украинская меткость уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь – мира», – подытожил Зеленский.

