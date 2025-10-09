закрыть
9 октября 2025, четверг, 21:36
Белорусская православная церковь поддержала необычный тренд от зумеров

1
  • 9.10.2025, 21:18
В последнее время среди зумеров набирает популярность новое движение – «монастыринг».

У Белорусской православной церкви (БПЦ) появился неожиданный союзник в распространении своих ценностей – зумеры.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси рассказал БелТА, как новый тренд может помочь стать лучше.

В последнее время среди зумеров набирает популярность новое движение – «монастыринг». Молодые люди устают от переизбытка информации. Поэтому они отправляются в монастыри на своеобразный детокс.

Митрополит Вениамин заявил, что мир переживает непростые времена и человеку бывает тяжело жить в гармонии с собой.

«Когда молодые люди чувствуют зависимость от интернета и мессенджеров, они понимают, что надо эту проблему решить. Они чувствуют, что, даже имея много информации, много разных сюжетов на YouTube и так далее, они все равно не получают чего-то важного в жизни своей», – сказал глава БПЦ.

Он добавил, что в монастыри действительно стало приходить огромное количество молодых людей, чтобы очистить голову. Часто такой выход им советуют сверстники.

«Некоторые (не скажу, что все) откликаются на это и на своем опыте убеждаются, что это работает. Сначала это трудно, а потом приносит даже какую-то радость, свободу и вдохновение», – объяснил Вениамин.

В заключение он добавил, что современному человеку как раз и недостает подобной духовной составляющей.

