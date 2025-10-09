Зеленский: Уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин 9.10.2025, 21:29

Россию нужно принудить к миру.

Россия ведет войну против Украины только ради войны, но Владимиру Путину придется ее закончить, заявил в обращении по итогам 9 октября президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже [палестинская террористическая группировка] ХАМАС [в войне с Израилем] проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что. Мы вместе с партнерами создаем условия для принуждения России к миру. И это будет», – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что, как и в случае с Ближним Востоком, США смогут достичь мира и в Украине.

«Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и дальше», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина будет продолжать бить своим дальнобойным оружием – ракетами и дронами – по территории страны-агрессора.

«Задача сейчас – быть гораздо активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира», – считает президент Украины.

