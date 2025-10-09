закрыть
9 октября 2025, четверг, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: В Норвегии ждут экономических последствий, если Трамп не получит Нобелевскую премию

7
  • 9.10.2025, 21:39
  • 1,898
Bloomberg: В Норвегии ждут экономических последствий, если Трамп не получит Нобелевскую премию

Уже завтра нобелевский комитет объявит лауреата премии мира.

В Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как пишет издание, в сообщении в социальных сетях в четверг вечером сын Трампа Эрик попросил своих подписчиков в соцсети X «сделать ретвит, если вы считаете, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира».

Примерно в то же время официальный аккаунт Белого дома на X опубликовал фотографию Трампа, назвавшего его «Президентом мира».

«Кампания поставила Осло в неловкое положение, поскольку СМИ и наблюдатели обеспокоены дипломатическими и экономическими последствиями для Норвегии, если независимый комитет из пяти членов проигнорирует (стремление Трампа – прим.)», — пишет Bloomberg.

При этом норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечается в материале.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук