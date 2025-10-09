Bloomberg: В Норвегии ждут экономических последствий, если Трамп не получит Нобелевскую премию 7 9.10.2025, 21:39

1,898

Уже завтра нобелевский комитет объявит лауреата премии мира.

В Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как пишет издание, в сообщении в социальных сетях в четверг вечером сын Трампа Эрик попросил своих подписчиков в соцсети X «сделать ретвит, если вы считаете, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира».

Примерно в то же время официальный аккаунт Белого дома на X опубликовал фотографию Трампа, назвавшего его «Президентом мира».

«Кампания поставила Осло в неловкое положение, поскольку СМИ и наблюдатели обеспокоены дипломатическими и экономическими последствиями для Норвегии, если независимый комитет из пяти членов проигнорирует (стремление Трампа – прим.)», — пишет Bloomberg.

При этом норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечается в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com