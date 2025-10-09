Искусственный интеллект обнаружил необычную деталь в знаменитой картине Рафаэля
ИИ научился распознавать стиль.
Исследователи из Великобритании и США использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы проанализировать картину Рафаэля Мадонна делла Роза (1518−1520). Оказалось, что лицо святого Иосифа, которое изображено в верхнем левом углу картины, скорее всего, не принадлежит самому художнику, передает New Voice.
По словам математика и компьютерного ученого Хасана Угайла из Университета Брэдфорда, компьютер научили распознавать стиль Рафаэля до мельчайших деталей: мазки кисти, палитру цветов и тени.
«Компьютер видит значительно глубже, чем человеческий глаз — до микроскопического уровня,» — пояснил Угайл.
Для обучения использовали алгоритм Microsoft ResNet50 в сочетании с более старым методом машинного обучения — Support Vector Machine. Такой подход ранее показал точность 98% при определении работ Рафаэля.
Исследование показало, что лица Мадонны, Младенца и святого Иоанна выглядят как настоящие работы Рафаэля, а вот лицо Иосифа — вероятно создано другим художником. По предварительным предположениям, возможной авторской рукой является Джулио Романо, ученик Рафаэля, но это пока не подтверждено.
«Тестирование всей картины не дало окончательных результатов, — сказал Угайл, — Когда же мы анализировали отдельные элементы, то подтвердилось, что лицо Иосифа, вероятнее всего, не Рафаэля.»
Исследователи отмечают, что ИИ не заменяет искусствоведов, а помогает им в работе, в частности в процессе подтверждения подлинности картин.