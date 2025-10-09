Тактика применения F-16 ВСУ восхитила ВКС США 9.10.2025, 22:16

ВСУ пишут новую главу в развитии тактики воздушных операций.

Под непрерывными ударами ракет и дронов Украина создала новую школу боевой авиации — гибкую, мобильную, невидимую. И теперь американцы называют этот опыт «живой лабораторией воздушной войны».

Об этом говорится в материале Air & Space Forces Magazine – официальном издании Ассоциации Воздушно-космических сил США.

В публикации сказано, что Воздушные силы Украины сумели не только адаптироваться к постоянным ракетным обстрелам, но и разработать новые тактики применения истребителей F-16.

Несмотря на крайне сложные условия, которые могли бы стать испытанием даже для самых современных ВВС, украинские пилоты F-16 показывают высокие результаты, используя инновационные подходы к боевым операциям и обслуживанию самолетов.

Как отмечается в публикации, украинские летчики применяют концепцию Agile Combat Employment (ACE) – «гибкого боевого применения». Этот подход активно внедряется в ВВС США, но именно украинцы, по словам авторов статьи, продемонстрировали его эффективность на практике лучше, чем любые учения НАТО.

ACE предполагает, что авиация действует с рассредоточенных аэродромов, часто меняет локации, чтобы запутать противника, а техническое обслуживание и заправка осуществляются с минимальной инфраструктурой.

Отдельное внимание издание уделяет устойчивости украинской авиационной инфраструктуры.

За почти четыре года полномасштабного вторжения России не была уничтожена ни одна авиабаза Украины – ни высокоточными ударами, ни дронами. Это, по мнению авторов, результат гибкости и мобильности украинских ВВС, которые постоянно перемещаются, минимизируя уязвимость.

Издание отмечает: украинские пилоты и технический персонал научились работать под постоянной угрозой ракетных атак, быстро восстанавливая взлетные полосы и обслуживая самолеты в полевых условиях.

Авторы статьи называют украинский опыт «живой лабораторией воздушной войны», где новые принципы и технологии проходят испытания в реальном бою.

По их словам, украинский опыт – это больше, чем пример стойкости. Это новая глава в развитии тактики воздушных операций.

Издание также отмечает, что отсутствие американских наблюдателей или инструкторов в Украине – это упущенная возможность для ВВС США, которые могли бы извлечь из этого опыта важные уроки для будущих конфликтов.

