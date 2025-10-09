Пожар на нефтебазе в Феодосии продолжается уже четвертые сутки
- 9.10.2025, 22:54
Нефтебазу атаковали Силы обороны Украины.
Нефтеналивной терминал во временно оккупированной Феодосии горит уже четвертый день после атаки Сил обороны Украины в ночь с 5 на 6 октября.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Новое видео пожара, сделанное из автомобиля, проезжающего по дороге, разместил телеграм-канал «Крымский ветер». На нем видно пламя и клубы дыма над одной из больших емкостей терминала.
После взрывов на объекте возник пожар, пламя постепенно охватило новые резервуары терминала, а облако черного дыма и гари окутало город. По сообщению местного активиста, Феодосию начали покидать туристы и горожане.
«Ситуация очень серьезная, но местные власти ее замалчивают и не принимают меры для работы с населением по этой проблеме», - рассказал активист проекта «Радио Свобода» «Крым.Реалии» на условиях анонимности.