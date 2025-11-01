«Через считанные дни Мадуро будет судить история» 1.11.2025, 1:30

Источник NYP рассказал о финальной готовности США дожать режим в Венесуэле.

США готовы нанести удары по военным базам Венесуэлы. Источник, знакомый с планами, сообщил изданию New York Post (перевод - «Униан»), что целью операции будет ликвидация командной структуры диктатора Николаса Мадуро «Картель де лос Солес» и уничтожение военных объектов, которые защищают деятельность режима Мадуро по торговле наркотиками.

Однако в пятницу Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что он еще не принял окончательного решения.

По состоянию на пятницу, 31 октября, войска США уничтожили примерно 57 обвиняемых в наркотерроризме в серии из 13 ударов по по меньшей мере 14 судам с наркотиками.

- Хотя предыдущие удары в регионе были направлены против самих наркоторговцев, будущие атаки на суше имеют целью уничтожить иерархию картеля, - пишут авторы со ссылкой на американское СМИ Miami Herald, которое первым сообщило об этой истории.

Удары, добавляют журналисты, могут произойти в любой момент. Однако, «маловероятно, что США проведут такую операцию, пока в Вашингтоне находится мало ключевых должностных лиц». Сам Трамп в пятницу утром отправился из Белого дома в Палм-Бич, штат Флорида, а военный министр Пит Хегсет и начальник Объединенного штаба ВВС генерал Дэн Кейн находятся в официальной поездке.

Хотя неясно, станет ли сам Мадуро непосредственной мишенью будущих ударов, чиновники предполагают, что его дни - по крайней мере на посту - сочтены. Как рассказал изданию источник, близкий к Белому дому:

- Время Мадуро подходит к концу, и наступает рассвет свободной и процветающей Венесуэлы. Через несколько дней Мадуро останется лишь в прошлом времени и на суде истории. Будущее, которое Мадуро и его приспешники безрассудно пытались задушить, наконец сможет впервые за десятилетия свободно дышать. Режим падает, а будущее выглядит оптимистично.

