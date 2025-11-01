Белорусский врач назвала продукты, которые должны быть на столе каждый день 1.11.2025, 3:20

Именно они богаты клетчаткой.

Серьезные заболевания, которые провоцирует недостаток клетчатки в пище белорусов, на ютуб-канале издания «Медицинский вестник» назвала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета Наталья Силивончик.

По ее словам, недостаточный объем пищевых волокон, или клетчатки, в пище может провоцировать колоректальный рак, рак молочной, предстательной, поджелудочной желез, атеросклероз, аллергию, ожирение, сахарный диабет, неалкогольную жировую болезнь печени.

Наталья Силивончик отметила, что идеально потреблять в день 25-30 грамм пищевых волокон, которые помогают поддержать микробиоту кишечника, а также ускорить кишечный транзит. Клетчатка также работает на снижение аппетита и увеличивает чувство сытости, помогает повысить чувствительность к инсулину, снизить уровень сахара в крови и, как следствие, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Медик подчеркнула, что, надо взять за правило, каждый день есть овощи и фрукты, а также бобовые (чечевицу, фасоль), орехи, цельные злаки (не переработанные овес, пшеницу, неочищенный рис). Каждый день на тарелке должно быть по меньшей мере 400 грамм (5 порций) овощей и фруктов.

Наталья Силивончик озвучила результаты исследования среди белорусов, где спрашивали, в том числе, о потреблении 400 грамм овощей и фруктов в день. К сожалению, констатировала медик, 78% мужчин и 69% женщин едят овощей и фруктов меньше рекомендованной нормы.

