Хегсет о ядерных испытаниях США: Делают войну менее вероятной 1.11.2025, 4:40

Пентагон работает с Министерством энергетики над ядерными испытаниями.

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что решение США возобновить ядерные испытания сделают ядерный конфликт менее вероятным.

Как передает РБК-Украина, об этом американский министр обороны заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном.

Журналист спросила, какие именно испытания Министерству обороны поручили проводить и как скоро они состоятся.

В ответ Хегсет рассказал, что Пентагон работает с Министерством энергетики над ядерными испытаниями.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что США необходимо иметь надежное ядерное сдерживание. Ядерное оружие - основа средств сдерживания.

- Поэтому понимание этого и возобновление испытаний - довольно ответственная, очень ответственная мера для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным, - добавил глава Пентагона.

