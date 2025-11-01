Хегсет о ядерных испытаниях США: Делают войну менее вероятной
- 1.11.2025, 4:40
Пентагон работает с Министерством энергетики над ядерными испытаниями.
Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что решение США возобновить ядерные испытания сделают ядерный конфликт менее вероятным.
Как передает РБК-Украина, об этом американский министр обороны заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном.
Журналист спросила, какие именно испытания Министерству обороны поручили проводить и как скоро они состоятся.
В ответ Хегсет рассказал, что Пентагон работает с Министерством энергетики над ядерными испытаниями.
По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что США необходимо иметь надежное ядерное сдерживание. Ядерное оружие - основа средств сдерживания.
- Поэтому понимание этого и возобновление испытаний - довольно ответственная, очень ответственная мера для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным, - добавил глава Пентагона.