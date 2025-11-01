В Молдове назначили нового премьер-министра
- 1.11.2025, 6:00
Он около 20 лет жил в Украине.
Парламент Молдовы утвердил состав нового правительства, которое возглавил экономист Александру Мунтяну. Он также бизнесмен и прожил в Украине около 20 лет. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщило агентство Reuters (перевод — nv.ua).
Церемония принятия присяги состоится 1 ноября в администрации президента Майи Санду в Кишиневе. В ней примут участие Санду и председатель парламента Игорь Гросу.
За нового премьера проголосовали 55 депутатов. После присяги кабинет министров официально приступит к выполнению своих обязанностей.
Как пишет Reuters, Мунтяну — проевропейский экономист, который более 20 лет работал в финансовом секторе за рубежом и основал собственную инвестиционную компанию. До этого он не занимал государственных должностей.
Новый премьер заявил, что планирует продолжить курс предыдущего правительства на евроинтеграцию, борьбу с коррупцией и улучшение инвестиционного климата.
Назначение Мунтяну произошло после отставки предыдущего правительства на фоне внутренних политических споров. Формирование нового кабмина рассматривается как попытка укрепить проевропейский курс Кишинева в преддверии дальнейших переговоров с ЕС.
Ранее сообщалось, что Мунтяну 61 год, он не был публичным до этого назначения.
В Молдове Мунтяну возглавлял Французский альянс и сопредседательствовал в Деловом консультативном совете по Юго-Восточной Европе и Евразии.
В 2007 году он возглавил Департамент прямых инвестиций компании Dragon Capital в Украине, а в 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners. Также он был членом и председателем Совета патронов Печерской международной школы в Киеве.
В 2018 году он участвовал во внутренних выборах в Американскую торговую палату в Украине, тогда в своей биографии называл себя «американцем молдавского происхождения, который прожил в Украине 20 лет».