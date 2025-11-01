В США взорвался крупнейший нефтезавод Нью-Мексико 1.11.2025, 8:43

1,096

Завод HF Sinclair Navajo Refinery

Фото: AP

Есть пострадавшие.

В США произошел мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе штата Нью-Мексико - над городом Артезия поднялся густой столб дыма. Несколько человек пострадали.

Об этом сообщает АР.

В городе Артезия, штат Нью-Мексико (США), в пятницу, 31 октября, произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair Navajo Refinery. Над предприятием поднялось плотное облако дыма, которое накрыло часть города, прежде чем спасатели смогли полностью потушить пожар.

По словам командира полиции Артезии Пита Киньонеса, погибших нет, однако несколько человек получили ранения. Количество пострадавших уточняется.

Менеджер по чрезвычайным ситуациям округа Эдди Дженнифер Армендарис сообщила, что для эвакуации раненых была подготовлена зона для посадки медицинского вертолета.

К середине дня дым рассеялся, а движение на дорогах, перекрытых вблизи завода, восстановили. Представители компании HF Sinclair пока не предоставили официальных комментариев о причинах взрыва.

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Мексико направил в Артезию специальную группу для оценки последствий инцидента и мониторинга качества воздуха.

Что известно о НПЗ HF Sinclair Navajo Refinery

Нефтеперерабатывающий завод HF Sinclair Navajo Refinery является крупнейшим в Нью-Мексико. Он расположен недалеко от города Артезия, штат Нью-Мексико, США, и работает в связке с другим комплексом компании HF Sinclair вблизи Ловингтона (примерно 105 км от Артезии).

Предприятие обрабатывает нефть с месторождений Пермианского бассейна - одного из самых активных в мире - и обеспечивает топливом юго-западные регионы США.

Известно, что завод обрабатывает как «сладкую» (sweet), так и «кислую» (sour) нефть, в том числе нефть из нефтяного бассейна Permian Basin. Его проектная мощность составляет до 100 тысяч баррелей нефти в сутки.

Компания HF Sinclair, штаб-квартира которой расположена в Далласе (штат Техас), также владеет нефтеперерабатывающими заводами в Канзасе, Оклахоме, Вайоминге, штате Вашингтон и Юте.

