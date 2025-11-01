Клеймо «россиянина» на лбу нестираемо Александр Невзоров

1.11.2025, 9:01

Александр Невзоров

Зачем лишний раз позориться?

Зачем своим кинорылом русские лезут в большую европейскую классику?

В России достаточно хороших местных опусов. Они сделаны по технологии европейской литературы, но свободны от смыслов, слишком сложных для русских.

Будучи абсолютно чужими Европе, русские зачем-то упорно симулируют к ней причастность. Выглядит это всегда фальшиво.

Слишком различны миры и люди.

Даже наилучший русский актер, изображая европейца всегда будет смешон, как паралитик на батуте.

Клеймо «россиянина» на лбу нестираемо.

Сейчас кинематограф РФ забабахал аж «Алису в стране чудес».

Разумеется, получилась постыдная бутафория.

Однако, она наглядно показала пропасть меж миром свободы и территорией рабов.

Забавно и то, что автор «Алисы», г-н Кэрролл был убежденным русофобом.

Прокатившись в свое время по России, он брезгливо отметил наличие пары «городов-витрин», сделанных русскими, для обдуривания, как самих себя, так и иностранцев ( СПб и М-ва) и немыслимую убогость всего остального пространства.

Основных обитателей страны Кэррол характеризовал

как «покорных животных, привыкших безропотно молча сносить грубость и несправедливость».

Александр Невзоров, «Телеграм»

