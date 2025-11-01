закрыть
Обрюзгший Лукашенко устало рухнул на завалинку

  • 1.11.2025, 9:20
  • 2,060
Обрюзгший Лукашенко устало рухнул на завалинку

Убогость и немощь диктатора показали на новых фото.

Кадры во время посещения Лукашенко Лепельского района получились не менее тревожными, чем выступление самого оратора.

Престарелый мужичок сидит на завалинке вместе с собачкой и на весь свет материт американцев с европейцами, рассказывает о мировых заговорах и длинных руках спецслужб, пишет «Салідарнасць».

Таким увидели Александра Лукашенко во время посещения им Лепельского района.

Там правитель был занят поистине «важными» делами.

Узнал, что полосатая досточка получилась, когда срастили полоски.

Потребовал преемственности на предприятии и насмешил рабочих шуткой о преемниках («Мне Эйсмонт говорит: «А вы сколько президентов подготовили?»).

Умилился медвежонком.

Обозрел макет региона и задался вопросом: «Какого черта мы этих европейцев оздоровляем?»

Ну а после, устав, присел на завалинку и начал чихвостить американцев, рассказывать о заговорах и грозить ядерным оружием.

В общем, «картина маслом». Престарелый мужичок с собачкой на завалинке, чиновники в позе «ждунов» (интересно, чего ждут?) — и за этим всем тревожно наблюдает «народ».

