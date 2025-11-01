Главный аэропорт Берлина закрывали из-за неопознанных дронов 1.11.2025, 9:33

БПЛА над аэрогаванью заметили очевидцы и экипаж патрульного автомобиля.

Вечером 31 октября главный аэропорт столицы Германии — «Берлин-Бранденбург» — с годовым пассажиропотоком около 34 млн человек закрывали из-за угрозы беспилотников, сообщает Bloomberg.

Согласно информации на сайте авиагавани, начиная с 21:00 по местному времени несколько рейсов, прибывавших в авиагавань, были перенаправлены в другие аэропорты Германии.

В частности, самолет British Airways перенаправили в Дрезден, а рейс EasyJet из Парижа — в Ганновер. Также фиксировались задержки при вылете и посадке рейсов. Примерно через полтора часа «Берлин-Бранденбург» возобновил полеты и сообщил, что будет готов ночью принять все лайнеры, которые были вынуждены сесть в других аэропортах. Как пишет dpa, в полиции Бранденбурга сообщили, что БПЛА над аэрогаванью заметили очевидцы и экипаж патрульного автомобиля, но установить местонахождение дрона не удалось.

До этого неопознанные беспилотники неоднократно нарушали работу авиационных объектов Германии. Лишь в октябре аэропорт Мюнхена — второй по величине авиаузла в ФРГ — дважды приостанавливал работу из-за дронов. Это затронуло планы почти 10 000 пассажиров. Также имели место нарушения в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Серия воздушных вторжений, в организации которых подозревают Россию, в последние месяцы фиксируется по всей Европе. Это уже привело к временному закрытию и масштабным сбоям расписания в крупнейших аэропортах, включая авиагавани Копенгагена и Осло.

