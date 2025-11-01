закрыть
1 ноября 2025, суббота, 10:34
Историческое решение: Канада может передать Украине российский Ан-124

  • 1.11.2025, 9:47
  • 1,096
Самолет с 2022 года стоит в Торонто.

Канада подала в суд, чтобы конфисковать российский грузовой самолет Ан-124, который с 2022 года стоит в Торонто, и в случае победы планирует передать его Украине как символ наказания агрессора.

Об этом сообщает Вloomberg.

Если суд примет решение в пользу правительства, самолет будет передан Украине как символ ответственности за развязанную Россией войну.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что судебный иск уже подан против владельца самолета - компании Volga-Dnepr Group, которая находится под санкциями. По ее словам, передача Ан-124 станет «мощным символом справедливости» и поможет компенсировать потери Украины, ведь в начале полномасштабного вторжения Россия уничтожила часть украинских самолетов «Антонов».

«Этот самолет станет напоминанием, что те, кто помогает России вести войну, будут нести последствия. А Украина не останется наедине с восстановлением», - подчеркнула Ананд во время пресс-конференции на полях саммита министров энергетики и окружающей среды G7 в Торонто.

Кроме того, Канада рассматривает и другие правовые пути, чтобы как можно скорее передать конфискованный самолет Украине - кроме судебного решения, не исключают и законодательный механизм.

«Россия варварски атакует гражданских, детсады, больницы, энергетическую инфраструктуру. Мы не можем стоять в стороне», - добавила министр.

Если суд удовлетворит иск, Ан-124 станет первым крупным активом российского происхождения, официально переданным Украине Канадой.

Что известно о самолете Ан-124

Ан-124 «Руслан» - один из крупнейших грузовых самолетов в мире, разработанный в СССР конструкторским бюро имени Антонова. Он предназначен для перевозки тяжелых и негабаритных грузов, включая военную технику, вертолеты и оборудование для космических программ.

Канадские власти отметили, что Россия могла использовать его для военных поставок, поэтому самолет оставался запрещенным к вылету.

Модель имеет максимальный взлетный вес около 405 тонн и может перевозить груз до 150 тонн на расстояние до 5 000 км. Ан-124 оснащен четырьмя турбореактивными двигателями и специальными носовыми и хвостовыми грузовыми дверями для быстрой загрузки и выгрузки.

