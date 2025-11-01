В России началась паника из-за «ночи дронов»
1.11.2025, 10:04
Москва оказалась под ударом.
В ночь на 1 ноября Россию накрыла массированная атака беспилотников - ПВО заявляет о сбитии 98 дронов в десяти регионах, включая Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября.
Больше всего - 45 беспилотников - было сбито над Белгородской областью, граничащей с Украиной. Еще 12 БпЛА уничтожили над Самарской областью, а 11 - в Московском регионе, из них шесть - на подлете к российской столице.
Кроме того, Минобороны РФ заявило о:
10 сбитых дронов над Воронежской и Ростовской областями;
4 - над Тульской;
по два - над Липецкой и Рязанской;
по одному - над Курской и Калужской областями.
Накануне, вечером 31 октября, российские военные также сообщали об уничтожении 38 беспилотников над тремя регионами - Белгородской, Воронежской областями и Крымом. По их словам, 34 дрона были якобы ликвидированы над Белгородской областью, по два - над Воронежской областью и полуостровом Крым.
Независимые источники пока не подтверждают эти данные, а украинская сторона традиционно не комментирует сообщения об атаках на территории России.
Что известно о блэкауте в Подмосковье
В ночь с 31 октября на 1 ноября в Московской области зафиксировано масштабное отключение электроэнергии - тысячи жителей региона остались без света.
По сообщениям местных Telegram-каналов, улицы и помещения погрузились в темноту около 23:00 по местному времени, а администрация города Жуковский подтвердила, что причиной стала «аварийная ситуация в энергосистеме».
Сейчас российские официальные источники не предоставили полное объяснение причин отключения, что создает информационную неопределенность вокруг события.