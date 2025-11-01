10 суперфудов, замедляющих старение и укрепляющих иммунитет 1.11.2025, 10:22

Не только гранат помогает сохранять молодость клеток.

Антиоксиданты — это природные вещества, которые помогают защищать клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Их достаточное количество в рационе способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, поддерживает мозговую активность, иммунитет и замедляет процессы старения.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Хотя гранаты считаются ценным источником антиоксидантов, они не единственные продукты с мощным защитным эффектом. Во многих случаях другие фрукты, орехи и даже напитки превосходят их по содержанию полезных соединений.

Черника

Эта ягода считается одним из самых мощных природных антиоксидантов. В ней содержатся антоцианы — пигменты, которые придают темный цвет и помогают уменьшить воспаление. Регулярное употребление черники может снизить риск сердечных заболеваний и возрастных нарушений памяти.

Ежевика

Ежевика содержит антоцианы, эллаговую кислоту и витамин C. Такой набор соединений поддерживает иммунную систему, защищает клетки от повреждений и способствует здоровью сосудов. По уровню антиоксидантов ежевика часто превышает даже чернику.

Грецкие орехи

Среди всех орехов именно грецкие имеют больше всего полифенолов и витамина Е — антиоксидантов, которые предотвращают окисление жиров в организме. Кроме того, они являются источником омега-3 жирных кислот, полезных для мозга и сердца.

Темный шоколад

В темном шоколаде высокое содержание флаванолов — растительных соединений, улучшающих кровообращение и помогающих снижать давление. Чем больше процент какао, тем больше антиоксидантов. Лучший выбор — шоколад с содержанием какао не менее 70-85%.

Пекан

Пекановые орехи богаты полифенолами, в частности элаговой кислотой, а также флавоноидами. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые разрушают клетки, и помогают предотвратить образование бляшек в сосудах.

Артишоки

Артишоки содержат хлорогеновую кислоту, кверцетин и рутин — антиоксиданты, поддерживающие естественные процессы очищения организма. Кроме того, они содержат инулин — пребиотическую клетчатку, которая помогает формированию здоровой микрофлоры кишечника.

Клюква

Клюква известна высоким содержанием проантоцианидинов — антиоксидантов, которые предотвращают попадание бактерий в мочевыводящие пути. Также в ягодах есть флавонолы и витамин C, поддерживающие иммунную систему и здоровье сосудов.

Ягоды годжи

Яркий цвет годжи обусловлен наличием зеаксантина и бета-каротина — антиоксидантов, которые защищают глаза и кожу от ультрафиолетового излучения. Также они содержат витамин C и полисахариды с иммуноподдерживающим действием.

Фасоль

Фасоль содержит фенольные кислоты, флавоноиды и марганец, которые обладают антиоксидантной активностью. Этот продукт помогает уменьшить окислительное повреждение клеток, поддерживает стабильный уровень сахара и способствует здоровью сердца.

Зеленый чай

Один из самых известных напитков, богатых антиоксидантами. Благодаря катехинам, в частности эпигаллокатехину галату (EGCG), зеленый чай снижает воспаление, улучшает обмен веществ и защищает клетки мозга.

Антиоксиданты действуют как естественная защита организма, нейтрализуя свободные радикалы, образующиеся при воздействии ультрафиолета, загрязнения воздуха или стресса. Их регулярное поступление с пищей помогает укрепить иммунитет, сохранить молодость клеток и поддержать общее здоровье.

