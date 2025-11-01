закрыть
1 ноября 2025, суббота, 11:29
Партизаны проникли в расположение подразделения ПВО возле Санкт-Петербурга

  • 1.11.2025, 11:00
Партизаны проникли в расположение подразделения ПВО возле Санкт-Петербурга

Критически важная информация уже передана Силам обороны Украины.

Агентурная сеть «АТЕШ» заявила о проведении разведоперации на территории Ленинградской области России.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По их данным, украинские агенты сумели проникнуть в расположение 1488-го зенитного ракетного полка (воинская часть 03218) вблизи населенного пункта Решетниково.

Это подразделение, как отмечается, является ключевым элементом противовоздушной обороны, прикрывающим Санкт-Петербург и стратегически важные объекты Северо-Западного региона РФ.

В сообщении «АТЕШ» говорится, что агентура провела детальную разведку позиций зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», командного пункта, радиолокационных станций, а также получила графики боевого дежурства и маршруты патрулирования.

«Проникновение в часть, которая должна была быть надежно защищенной, доказывает, что для «АТЕШ» нет неприступных объектов», - отметили представители движения.

Вся полученная информация о системе ПВО, которая прикрывает критическую инфраструктуру России, уже передана Силам обороны Украины для дальнейшего использования.

