Кочанова в дурнице 1 Артем Синицын, «Салідарнасць»

1.11.2025, 11:30

1,942

Наталья Кочанова

Заставит ли посланница Лукашенко витебских чиновников «вылизать все» до 1 января?

Наталья Кочанова отправилась в поля. По поручению Лукашенко чиновница инспектирует Витебскую область, которую на последнем совещании было приказано «вылизать» до 1 января.

Как сообщает пресс-служба «совета республики», Кочанова совершает рабочие поездки по региону «без предупреждения о своем маршруте», чтобы «увидеть объективную картину».

И кое-где эта самая картина явно не радует глаз посланницы правителя. Вот вроде бы и показатели неплохие у местных хозяйств, но при этом «кругом беспорядок».

А на фото все те же коровы и телята, стоящие в навозных лужах. И все та же техника без колес и двигателей. Дурница, одним словом, как любит описывать ситуацию в колхозах их главный «спаситель».

К слову, о дурнице. Сколько раз оно звучало на самых разных совещаниях, а явление, описываемое этим самым словом, все никак не закончится.

«Что касается долгов и прочего, если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. Дурницы, мужики, больше не будет», — сурово обещал Лукашенко в ноябре 2019-го на совещании по вопросам развития АПК Витебщины.

Но дурница так не думала. И в августе 2023-го правителю пришлось снова вернуться к этой теме во время поездки по Оршанскому району:

«Железная дисциплина. Ни влево, ни вправо. Потому что, если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина! Объясни людям. Нигде его [безответственного и нерадивого работника] на работу не возьмут. Хватит! Дурница закончилась!»

Но прошло еще два года, а пресловутая дурница живее всех живых. Что, впрочем, не остановило Лукашенко, который на скандальном совещании в Витебске трижды произнес это слово, дважды отметив, что она якобы закончилась.

И вот Кочанова едет по следам Лукашенко, чтобы заставить чиновников на местах «все вылизать» до 1 января. Справится ли она с этой миссией? Ответ на этот вопрос можно найти в истории восьмилетней давности.

Тогда, будучи главой лукашенковской администрации, она уже ездила с «внезапными» инспекциями по проблемным хозяйствам Витебской области. И те поездки до боли напоминают то, что мы видим сегодня.

Все те же неубранные коровники, все та же аварийная техника. И слова все те же: вроде и техника есть, топливо, оборудование, а порядка — нет. И, конечно же, обещание «во всем разобраться» и «навести порядок».

Вот и вопрос: смогут ли чиновники сделать за два месяца то, с чем не управились за семь лет?

