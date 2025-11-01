Politico: Глава ЦРУ тайно приехал в Брюссель
- 1.11.2025, 11:40
Стала известна цель визита.
На этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил небольшую поездку в Брюссель, встретившись с высокопоставленными представителями иностранных дел и разведки ЕС, чтобы обговорить с ними ситуацию в сфере обмена разведывательными данными.
По данным источников Politico, Рэтклифф встретился с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, а также с высокопоставленными должностными лицами Центра разведки и ситуационного анализа ЕС и Управления разведки военного штаба ЕС.
«По словам двух источников, цель встречи заключалась в том, чтобы успокоить общественность и подтвердить приверженность Вашингтона обмену разведданными, поскольку некоторые европейские столицы все больше беспокоятся о направлении внешней политики США при президенте Дональде Трампе», - пишет издание.
Официально Рэтклифф находился в городе, чтобы провести брифинг для Североатлантического совета, сообщил один дипломат. Но его встреча с Европейской службой внешнеполитических действий (EEAS), ответственной за внешнюю политику блока, «дала четкий сигнал: ЦРУ хочет поддерживать связь».
Ожидается, что эта встреча не будет разовой. «С этого момента она должна стать регулярной», — заявил один из чиновников. Рэтклифф и его коллеги из ЕС также обсудили общие проблемы, включая Россию, Китай и Ближний Восток.