Последний месяц для России Алексей Копытько

1.11.2025, 11:49

Алексей Копытько

Кремль может пытаться выскочить из войны.

Проверочная дата – апрель.

Поскольку заканчивается очередной военный цикл, это всегда развилка – продолжать или двигаться дальше. Об этом много написано, тут все предсказуемо.

Ноябрь – это последний месяц для РФ, когда она может пытаться выскочить из войны на более-менее своих условиях, когда Путина еще будут как-то слушать.

В апреле 2026 г., к моменту следующей развилки, США и Китай договорятся (а они договорятся, у них выбора нет), Путина уже никто слушать не будет.

И большой вопрос, в каком состояния к этому моменту подойдет Россия в социально-экономическом плане. Трамп же не зря говорил о 6 месяцах.

Сейчас мы склонны преувеличивать урон для РФ, собирать только плохие новости, это объяснимо.

Однако зима в РФ – не самый комфортный сезон. Точно не комфортнее, чем в Украине. Там действительно большие риски.

Уже сейчас на уровне регионов РФ виден разнобой. Какие-то уже скупили наемников согласно плана, снижают выплаты, устраняются от негатива войны и фиксируют прибыль (Татарстан), какие-то снижают выплаты из-за плохой ситуации с дефицитом бюджета, кто-то наоборот – повышает, т.к. губернатор не выполнил KPI по пушечному мясу. А ведь еще последний квартал года.

Сумма открытых и косвенных данных указывает, что порядка 90% граждан РФ не поддерживает идею всеобщей мобилизации – максимум войну в формате наемников. Растет «усталость от войны». Т.е., Путин может реализовать угрозу следуюшего цикла только в условиях сверхнапряжения.

Однако те же россияне пока не готовы принимать какие-то реальные условия и «согласны» на де-факто капитуляцию Украины. Значит, общими усилиями придется их немного встряхнуть и вернуть к реальности.

Сейчас, по идее, мы должны наблюдать попеременное «встряхивание» украинского и российского общества.

Нам худшую альтернативу уже очертили: безумно тяжелая зима (с миллионами беженцев в Европу, где разгорается антиукраинская истерия), срыв европейской поддержки, коллапс фронта и дезинтеграция страны. Этого не будет, но люди нервничают.

С россиянами - в процессе. Путин как раз пытается застолбить хоть какую-то победу, чтобы иметь больше вариантов.

Наши проблемы – общеизвестны, многократно описаны, их обсасывание монетизирует целая толпа добрых людей. Я могу легко набросать рейтинг 100 самых ужасных новостей Украины за день.

При всем этом (ядерная война на пороге!!!) новостью дня становится спорный диктант.

Это показатель здоровья и стойкости общества, которое мы сами и многие вокруг недооценивают.

Момент развилки – это та ситуация, когда важно, кто первый моргнет. Что может ухудшиться – на поверхности.

«Улучшиться» может только позиция лидеров Европы. А европейцы реагируют в т.ч. на наш настрой. Вот с ними и над этим надо работать.

Алексей Копытько, «Телеграм»

